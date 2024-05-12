استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

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استشهد عشرات الفلسطينيين الليلة الماضية واليوم، في سلسة غارات وقصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية ان العشرات من الفلسطينيين استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا والذي توغلت فيه دبابات الاحتلال، وسط قصف جوي ومدفعي على المنازل المكتظة بالسكان، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مؤكدة أن الطواقم الطبية باتت عاجزة عن انتشال الشهداء والجرحى لكثافة القصف الإسرائيلي.

وفي وسط قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد أكثر من ٢٠ فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء، كما قصفت طائرات الاحتلال بشكل مكثف مخيمات البريج والنصيرات والمغازي، ما أسفر عن استشهاد العديد من الفلسطينيين.