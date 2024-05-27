استشهاد مسعفين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح

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استشهد مسعفان اليوم، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدفهما أثناء عملهما في محيط المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الكوادر الطبية أثناء عملهم في محيط مستشفى الكويتي مما أدى لاستشهاد مسعفين.

وفي سياق متصل، تواصل دبابات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف للأحياء الوسطى والغربية من مدينة رفح، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، الذين يعيشون هول مجزرة الخيام المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.