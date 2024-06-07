استشهاد ١١ فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

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استشهد ١١ فلسطينياً، وأصيب العشرات بجروح مختلفة اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن ستة فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم المغازي وسط القطاع، كما استشهد خمسة فلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت دير البلح ورفح وجنوب مدينة غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال كافة المناطق الشرقية من وسط وجنوب قطاع غزة.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، تواصل دبابات الاحتلال الإسرائيلي توغلها غرب المدينة، معززة بعشرات الآليات العسكرية، وسط قصف عنيف على منازل الفلسطينيين.