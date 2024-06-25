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استشهاد ٣٠ فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

25 يونيو 2024 - 11:25 صباحًا

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استشهد أكثر من ثلاثين فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح الليلة الماضية واليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منازل ومراكز إيواء في مدينة غزة.

 

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وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، أن أكثر من ١٥ فلسطينياً استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مدرستين بهما آلاف النازحين الفلسطينيين، لافتة أن معظم الشهداء هم من الأطفال والنساء، كما استشهد ١٥ فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة، تزامن ذلك مع تكثيف الاحتلال من غاراته على كافة مناطق قطاع غزة.

25 يونيو 2024 - 11:25 صباحًا
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