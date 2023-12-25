استشهاد 113 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

المناطق_متابعات

استشهد 113 فلسطينيًا وأصيب المئات بجروح الليلة الماضية وفجر اليوم، في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي الذي طال عشرات المنازل في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 83 فلسطينيًا استشهدوا في قصف جوي ومدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مربعات سكنية كاملة في مخيمات المغازي والبريج والنصيرات وسط قطاع غزة، أثناء عمليات توغل واسعة للاحتلال في مخيمات البريج والمغازي.

في السياق ذاته، استشهد 23 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف منطقة معن بمدينة خان يونس جنوب القطاع، وقد استهدف القصف مربعات سكنية على رؤوس الأطفال والنساء.

من جانبها ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن سبعة فلسطينيين استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة، لافتة أن كافة الخدمات الطبية متوقفة بشكل كامل في مدينة غزة وشمالها، بفعل القصف الإسرائيلي للمراكز والمستشفيات.