استشهاد 15250 فلسطينيًا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى أكثر من 15250 فلسطينيًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت “الصحة الفلسطينية” أن نحو 250 فلسطينيًا استشهدوا في الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، خلال الساعات الماضية ، والتي تركزت في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، تزامن معها غارات عنيفة على منازل الفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، لافتة النظر أن 280 من الكوادر الطبية استشهدوا خلال عمليات القصف الإسرائيلي منذ بدء العدوان.