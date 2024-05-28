استشهاد 16 فلسطينياً في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح

المناطق_واس

استشهد 16 فلسطينياً وأصيب العشرات اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 16 شهيداً، معظمهم استشهدوا في قصف إسرائيلي عنيف استهدف خيام النازحين في محيط الحي السعودي غرب مدينة رفح، كما قصفت طائرات الاحتلال مسجد طيبة في قلب الحي السعودي، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال كافة المناطق في رفح.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفع عدد شهداء مدينة رفح خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 70 شهيداً ومئات الجرحى، كما شهدت المدينة تدمير كامل لبعض الأحياء السكنية، وتوقف جميع مستشفياتها عن تقديم الخدمات الطبية، بسبب الاستهداف الإسرائيلي المباشر لها ونقص الوقود والمستلزمات الطبية.