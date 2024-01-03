استشهاد 17 فلسطينيًا في القصف المستمر على خان يونس جنوب غزة

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استشهد 17 فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم، في القصف الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنه انتشل عشرة شهداء من بلدة القرارة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد 7 وأصيب العشرات في قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف أحياء الأمل وبني سهيلا وخزاعة.

العدوان على غزة

في وسط قطاع غزة، تواصِل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لمخيمات البريج والنصيرات والمغازي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الفسفور الأبيض على المناطق الشرقية من مخيم النصيرات، وسط دوي انفجارات تُسمع بين الحين والآخر في المناطق الشرقية من المخيم، ناتجةً عن الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف.