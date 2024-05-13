استشهاد 24 فلسطينياً خلال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة

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استشهد 24 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، خلال الاجتياح المستمر لدبابات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية تمكنت من انتشال 24 شهيداً من أزقة وشوارع مخيم جباليا، استشهدوا في قصف طائرات ومدفعية الاحتلال للمخيم، لافتة إلى وجود عشرات الشهداء والجرحى لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم تحت ركام المنازل المدمرة، خاصة في وسط مخيم جباليا والمناطق الشمالية من بيت لاهيا شمال القطاع.

وتواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف للمنازل شمال قطاع غزة، مما أدى لتدمير مربعات سكنية كاملة وتهجير آلاف الفلسطينيين عن المخيم تحت وابل من القصف، وقد استشهد وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 60 فلسطينياً في جباليا بأقل من 48 ساعة.