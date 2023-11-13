استشهاد 4609 أطفال منذ بدء العدوان على قطاع غزة

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وثق مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، استشهاد 4609 أطفال منذ بدء العداون الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار المركز في تقرير له، إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر أسفر كذلك عن استشهاد 3100 امرأة، لافتاً النظر إلى أن عدد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة نتيجة القصف المستمر على القطاع ارتفع إلى 3250 مفقوداً، بينهم 1700 طفلاً.

وأكد المركز الحقوقي، أن وزارة الصحة الفلسطينية توقفت عن إصدار تحديثات بعدد الشهداء والجرحى، نتيجة عدم القدرة على التواصل مع المستشفيات، بسبب انقطاع الاتصالات والانترنت، ومحاصرة الاحتلال لمعظم مستشفيات قطاع غزة، التي خرج 22 منها من الخدمة بسبب نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، داعياً لتدخل دولي عاجل وضاغط على الاحتلال، لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.