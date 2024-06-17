استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

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استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف جوي إسرائيلي، استهدف منزلهم في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، فيما استشهد فلسطينيان في قصف استهدف حي الزرقا شمال المدينة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال أحياء تل الهوا والزيتون والكلية الجامعية والمغراقة جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى تدمير مربعات سكنية كاملة، وفقدان العديد من الأطفال والنساء تحت أنقاض المنازل والبنايات التي تعرضت للقصف في تلك المناطق.