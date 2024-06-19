استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام النازحين غرب رفح

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استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف خيام النازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال سبعة شهداء وعدة جرحى، من داخل خيام النازحين في منطقة المواصي غرب رفح، والتي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الإحتلال، كما توغلت دبابات الإحتلال الإسرائيلي في عمق الحي السعودي غرب رفح، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوجود العديد من الشهداء داخل الحي السعودي لم يتم انتشالهم، لكثافة القصف الإسرائيلي.