استشهاد 86 فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة

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استشهد 86 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح، خلال الساعات الماضية، في سلسلة عمليات قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منازل وأحياء سكنية وتجمعات للفلسطينيين، في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات ومدينة دير البلح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أنها انتشلت اليوم 11 شهيداً من عائلة واحدة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدفهم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد 75 على الأقل، في قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح.

وتشهد المناطق الشرقية من وسط القطاع قصفاً مكثفاً من طائرات ومدفعية الاحتلال، وذلك بالتزامن مع عملية توغل لدبابات الاحتلال على طول المناطق الشرقية للقطاع.