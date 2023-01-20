استشهد بقصة واقعية.. استشاري يحذر من خطورة العبث في تناول الأدوية

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حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة إهمال تناول الأدوية بانتظام أو العبث في تناول الأودية.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تحذير .. لا تعبث في أدويتك”.

خطورة العبث بالأدوية

وروى النمر قصة أحد الأشخاص لم يلتزم بتناول الأدوية كما وصفها الطبيب قائلا : “شَعَرَ بطنين في أذنه اليمنى فقام يجري تجارب على أدوية القلب يوقف الأول أسبوع يشوف الطنين يتحسن ولا لا ؟ ثم يستمر على باقي الأدوية بنفس النظام!!

وختم النمر بقوله “كما هو متوقع تدهورت حالته ودخل المستشفى… الشاهد: لاتعبّث في أدويتك”.

الحفاظ على صحة القلب

وفي وقت سابق، دعا استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إلى ضرورة اتباع 6 نصائح للحفاظ على قلب صحي سليم.

وقال في حسابه على “تويتر”، إنه للحفاظ على قلب سليم اتبع الآتي:

1 – لا تدخن.

2 – مارس رياضة.

3 – أكثر من الخضراوات والفواكه.

4 – ابتعد عن الملح.

5 – لا تسهر.

6 – اشتر راحة بالك بأي ثمن.

وفي وقت سابق قال النمر إن 90% من السكتات القلبية سببها الجلطة، موضحًا في الوقت نفسه أنه ليس شرطًا أن كل من تعرض إلى جلطة قد يعاني من الإصابة بسكتة قلبية.

وبين الاستشاري أن النوبات القلبية لها ما يُعرف بـ”التذبذب” أو التغيرات، حيث تتغير حسب أوقات اليوم، كما أن لها أوقات ذروة، وتكون في ساعات الصباح الباكر، من الرابعة فجرًا، وحتى الثامنة صباحًا.