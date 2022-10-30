“استطلاع الرأي”: 77% من السعوديات لديهن معلومات توعوية كافية حول سرطان الثدي والفحص المبكر للمرض

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أظهر استطلاع رأي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي “رأي” التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاعاً على عينة عشوائية من النساء السعوديات حول سرطان الثدي بلغ حجمها 1078.

وأظهرت النتائج وعياً عالياً لدى العينة حول هذا المرض, إذ أجاب 76% من العينة بالإجابة الصحيحة عن ماهية جهاز الماموغرام ووظيفته, كما أن 77% منهن يرين أن لديهن معلومات كافية حول هذا المرض وضرورة الفحص المبكر للكشف له، ورأت 62% من العينة أن الجهود المبذولة في التوعية من هذا المرض ممتازة و27% رأين أنها جيدة، مقابل 7% رأين أن هذه الجهود ضعيفة.