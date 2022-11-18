استعدادات المونديال : المنتخب البرتغالي يسحق نيجيريا 4-0

المناطق_واس

فاز المنتخب البرتغالي لكرة القدم على نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة عريضة 4-0، في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب “جوزي ألفالاد ” في لشبونة، في آخر مباراة إعدادية للبرتغال قبل خوض منافسات كأس العالم “قطر 2022”.

وافتتحت البرتغال التسجيل بعد جهود رائعة من لاعبَي مانشستر يونايتد الإنكليزي حيث مرّر ديوغو دالو كرة على طبق من فضة لبرونو فرنانديش الذي تابعها بسهولة داخل الشباك (9).

وضاعف فرنانديش تقدم بلاده عبر ركلة جزاء حصل عليها فريقه إثر لمسة يد داخل المنطقة ليسجّل هدفه الشخصي الثاني أيضا (35). وعزز البرتغاليون من تقدمهم بهدفين لغونسالو راموس (82) وجواو ماريو (84).

وتستهل البرتغال مشوارها في كأس العالم الخميس المقبل ضد غانا.