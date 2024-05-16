استعداداً للحج.. فرضية للسيطرة على الأمراض الوبائية

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استعدادات مكة لموسم الحج تمثل جهوداً شاملة ومتكاملة تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة وبأجواء صحية وأمنة، حيث تتخذ السلطات المحلية والمؤسسات ذات الصلة جملة من التدابير والترتيبات لضمان نجاح موسم الحج وتوفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج.

ومن ضمن هذه الاستعدادات نفذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة مكة المكرمة، تجربة فرضية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية لمباشرة حالات ظهور أعراض إكلينيكية لأحد الأمراض الحيوانية في أحد مواقع تجمع المواشي بالعاصمة المقدسة.

وتدخلت الفرق المتخصصة للقيام بعمليات التقصي والمكافحة للسيطرة عليها والحد من تفشيها بحضور رئيس قطاع الصحة الحيوانية بمركز وقاء الدكتور سند الحربي، وعدد من المختصين بمركز المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال بالمركز.

وتهدف الفرضية لرفع مستوى الجاهزية للتصدي لتفشي الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية والمشتركة بين الحيوان والإنسان، بالإضافة إلى تقييم مستوى الإمكانات المتاحة للسيطرة على الوضع الصحي للمواشي وفق خطط المركز المتبعة للوقاية والمكافحة، فضلا عن تعزيز مدى التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لها حال حدوثها وذلك في إطار استعدادات مركز وقاء لتنفيذ أعماله لموسم الحج 1445هـ.

وأوضح رئيس قطاع الصحة الحيوانية بمركز وقاء الدكتور سند الحربي، أن المركز سيكون له أدوار هامة خلال موسم الحج للمحافظة على الصحة العامة من خلال التأكد من صحة وسلامة المواشي الواردة إلى العاصمة المقدسة وفق سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية والتي تقوم بها فرق بيطرية متخصصة إلى جانب مكافحة نواقل الأمراض والحد من تفشي الأمراض المعدية وفقاً لخطة المركز لموسم الحج.