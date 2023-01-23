استقالة الحكومة الكويتية بعد خلافات مع مجلس الأمة

أفادت مصادر كويتية أن الحكومة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قدمت استقالتها اليوم (الإثنين) إلى أمير البلاد ، وذلك على إثر الأزمة السياسية بينها وبين مجلس الأمة.

وكشفت المصادر أن الحكومة قدمت استقالتها قبل يوم من جلسة مجلس الأمة المقررة، غدا (الثلاثاء)، بعد رفضها تقديم أي تعهدات للنواب، وتمسكها بموقفها بشأن شروطها لحضور الجلسة، ومنها سحب الاستجوابين المقدمين ضد وزير المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ومن جانبهم حذر عدد من النواب من أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.