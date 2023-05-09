استقالة الشتوي والمشيقح من مجلس إدارة النصر

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أعلن محمد الشتوي وتركي المشيقح عضوي مجلس إدارة نادي النصر استقالتيهما، صباح الثلاثاء.

جاء ذلك بعد ساعات من تعثر الفريق الأول لكرة القدم في النصر أمام ضيفه الخليج بالتعاد (1-1) وابتعاده عن الاتحاد المتصدر بفارق 5 نقاط قبل 4 جولات من خط النهاية.

وكتب الشتوي عبر حسابه على تويتر موقع التواصل الاجتماعي :« ‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة، أتقدم لمجلس إدارة نادي النصر بإستقالي من عضوية مجلس إدارة النادي»، وعلى الموقع ذاته غرد المشيقح:« اتقدم باستقالتي من مجلس اداره نادي النصر، و اعتذر عن ما بدر مني من تقصير».

واعتمد وزير الرياضة مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر الرابع من أبريل 2021، وتضمن العضوين المستقيلين الذين عملا لمدة عامين كاملين في الإدارة الصفراء.

ووفقا للمادة 18 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية فإنه يتعين على النادي تكوين مجلس إدارته من 5 أشخاص على الأقل أو 9 بحد أقصى، وفي حالة النصر فإن عدد أعضاء مجلسه تقلص إلى 6 بعد الاستقالتين، وبالتالي فإن استقالتين أخرى قد تدعو لعقد جمعية عمومية.

يذكر أنه تبقى موسمين آخرين على فترة إدارة النصر تحت رئاسة مسلي آل معمر المنتخبة في أبريل 2022.