استقالة مفاجئة لرئيسة وزراء اسكتلندا

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أعلنت نيكولا ستورجون رئيسة وزراء اسكتلندا اليوم الأربعاء استقالتها من منصبها بشكل مفاجئ، رضوخا لضغوط سياسية.

وقالت ستورجون في مؤتمر صحفي في إدنبرة إنها ستظل زعيمة للحكومة الاسكتلندية المفوضة إلى أن يتم العثور على خليفة لها.

وأضافت أن القرار ليس مرتبطا بقضايا حدثت في الآونة الأخيرة، بل من تقييم أعمق وأطول أجلا، مشيرة إلى أنه كانت تصارع تقديم الاستقالة منذ أسابيع.

وثارت مؤخرا بالفعل تكهنات حول استقالة رئيسة وزراء اسكتلندا، التي ستحدث أزمة سياسية داخل حزبها جراء الصراع على خلافتها.

وعن خلافتها في المنصب، شددت نيكولا ستورجون، على أن موعد اختيار رئيس وزراء جديد، يخص الحزب، ولن تعلن تأييدها لأي أحد,

وظلت ستورجون في هذا المنصب لمدة 8 سنوات، كأول رئيسة حكومة تقضي هذه المدة الطويلة.

وفي نصيحة فيما يبدو لمن سيخلفها، اعتبرت السياسية الاسكتلندية أن “إن إعطاء كل ما فيك على الإطلاق لهذه الوظيفة هو الطريقة الوحيدة للقيام بذلك”.

واستدركت قائلة: “لكن في الحقيقة، لا يمكن لأي شخص القيام بذلك إلا لفترة قصيرة، بالنسبة لي الآن أنا في خطر من أن يصبح طويلاً للغاية”.