استقالة وزير العدل النيوزيلندي بعد اتهامه بالقيادة المتهورة ومقاومة الاعتقال

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تقدَّم وزير العدل النيوزيلندي كيري آلان باستقالته من منصبه وزيراً في الحكومة، بعد اتهامه بالقيادة المتهورة ومقاومة الاعتقال في العاصمة ولينغتون، الليلة الماضية.

وذكرت صحيفة «نيوزيلندا هيرالد» أن الشرطة ألقت القبض على آلان، ليل الأحد، بعد حادث سيارة في ولينغتون.

وجاء، في بيان صادر عن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، ونقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، أن آلان كان محتجَزاً في مركز شرطة ولينغتون المركزي، بعد حادث اصطدام وقع في الساعة 9 من مساء الأحد.

وأوضح هيبكنز أن آلان اتهم بالقيادة المتهورة ومقاومة الاعتقال، وجرى إطلاق سراحه في الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين.

وقال بيان للشرطة، لم يذكر اسم آلان، إن شخصاً اتهم بالقيادة المتهورة، ورفض مرافقة ضابط شرطة، بعد حادث سير في روزنيث، الليلة الماضية بعد الساعة التاسعة من مساء الأحد بقليل.

وأوضح بيان الشرطة أن آلان سيَمثل أمام المحكمة، «في وقت لاحق».

وسيعقد هيبكنز مؤتمراً صحافياً في البرلمان بشأن الحادث، في وقت لاحق اليوم.