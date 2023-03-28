استقبال الأمير بدر بن سلطان لرئيس جامعة الملك عبدالعزيز

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة ، رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن أعمال الجامعة وفي مقدمتها تسجيل مايزيد عن 200 متطوعاً ومتطوعة من طلاب ومنسوبين الجامعة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع رئاسة الحرمين.

كما اطلع سموه على انجازات طلاب الجامعة ومن أبرزها الفوز بـ 7 ميداليات متنوعة، وذلك خلال مشاركة الجامعة في معرض وارسو الدولي للاختراعات 2022، في نسخته 16، كذلك فوز طالبتين، من كلية الطب في ھاكاثون الابتكار الصحي بمشروع “كاشف أمراض الدم”، وحصول الجامع على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف والفوز بالجائزة الكبرى في المعرض الدولي الـ 13 للاختراعات في الشرق الاوسط بدولة الكويت بمشاركة 235 مخترع ومخترعة يمثلون 40 دولة حول العالم، كما شارك أعضاء هيئة التدريس خلال العام الحالي ( 1444هــ ) في 220 مؤتمراً داخلياً وخارجياً.