استقبال حجاج تركيا بماء زمزم وباقات الورود

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وصل أمس الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية التركية لهذا العام ، ويضم 178 حاجاً ، وتم استقبالهم بتقديم ماء زمزم, وباقات الورود والتمور, وتقديم العديد من الهدايا.

واستقبل مركز رفادة رقم 1 بشركة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، أول فوج من ضيوف الرحمن من دولة تركيا بماء زمزم المبارك والورود ، قادمين من المدينة المنورة ، بحضور القنصل العام للجمهورية التركية بجدة ميتا زعيم أوغلو، وأعضاء مجلس الإدارة.

وجرى تقديم عدد من برامج الاستقبال الخاصة والخدمات المختلفة لضيوف الرحمن في مقر سكنهم بمكة المكرمة ، منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وذلك في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها القيادة الرشيدة ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.

من جانبهم عبر الحجاج عن سعادتهم بالوصول إلى الديار المقدسة، مؤكدين أن ما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال غير مستغرب، مقدمين شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- لما تقوم به من جهود جبارة لراحة حجاج بيت الله الحرام.