استقرار أسعار الذهب اليوم في المملكة.. وعيار 21 عند 209 ريال للجرام

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ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 209.83 ريال، 55.95 دولار، وعيار 18 وصل إلى 179.85 ريال، 47.96 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 239.80 ريال، 63.95 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 219.82 ريال، 58.62 دولار.

أسعار الذهب العالمية

وارتفعت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 2٪، بالتزامن مع موجة من الأزمة المصرفية هزت الأسواق العالمية وقادت أكبر ارتفاع أسبوعي للسبائك في أربعة أشهر، بينما تعززت الرهانات على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأقل شدة في معركته ضد التضخم.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 2٪ إلى 1957.19 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 12:34 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1634 بتوقيت جرينتش)، بعد صعوده 2.4٪ إلى 1964.73 دولارًا في وقت سابق، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022. وارتفع السبائك بنحو 4.9٪ هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2٪ إلى 1962 دولارًا.