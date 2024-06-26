استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2319.95 دولار للأوقية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قُبيل بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي تصدر هذا الأسبوع، والتي قد تتيح مزيداً من الوضوح بشأن موعد أول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.