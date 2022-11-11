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استقرار أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعيار 24 يسجل 211 ريال للجرام

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 11 نوفمبر 2022 - 8:35 صباحًا
ارتفاع أسعار الذهب

المناطق_متابعات

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة استقراراً مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة اليوم 180.52 ريال (49.26 دولار) ، و سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المملكة لنحو 158.33 ريال (42.22 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 211.11 ريال (56.30 دولار).

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية نحو 1444 ريالا فيم سجل سعر أوقية الذهب 6416 ريالا (1711 دولارا).

سعر أوقية الذهب

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وسجل سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية نحو 1709.7 دولار بارتفاع قدره 2.96 دولار أو ما نسبته 0.17% وذلك في الساعة 0630 بتوقيت جرينتش.

وفي التعاملات الآجلة صعد سعر أوقية الذهب تسليم شهر ديسمبر المقبل بنحو 0.3 دولار ليصل سعر الأوقية إلى 1714 دولارا.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 11 نوفمبر 2022 - 8:35 صباحًا
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