استقرار أسعار الذهب في المملكة خلال تعاملات الأحد.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات

استقرت أسعار الذهب بالمملكة، في بداية تعاملات اليوم الأحد؛ حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (206.14) ريال، مقارنة مع نحو (206.11) بإغلاق أمس السبت.