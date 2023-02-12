استقرار أسعار الذهب في المملكة خلال تعاملات الأحد.. وعيار 21 يسجِّل 196.77 ريال

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استقرت أسعار الذهب بالمملكة، بشكل طفيف، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، ليسجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (196.77) ريال، مقارنة مع نحو (196.75) بإغلاق أمس السبت.
وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو (224.87) ريال، وعيار 22 نحو (206.14) ريال، وعيار 18 نحو (168.64) ريال.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,888.78) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,978.72) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,158.61) ريال.
وسجل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,169.25) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,311.51) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,591.54) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,400.14) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,755.31) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (226,428.82) ريال.
وعلى المستوى العالمي، ارتفع سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد، ليسجل (1864.49) دولار للأونصة.