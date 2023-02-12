استقرار أسعار الذهب في المملكة خلال تعاملات الأحد.. وعيار 21 يسجِّل 196.77 ريال

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استقرت أسعار الذهب بالمملكة، بشكل طفيف، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، ليسجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (196.77) ريال، مقارنة مع نحو (196.75) بإغلاق أمس السبت.