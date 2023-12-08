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استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

8 ديسمبر 2023 - 1:28 مساءً
الذهب

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استقرت أسعار الذهب، الجمعة، مع ترقب الأسواق بيانات رئيسية عن الوظائف الأمريكية بحثًا عن دلائل على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وزاد الذهب 0.1 % إلى 2030.32 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض 2% الأسبوع متجهًا صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بعد صعود الدولار، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.10 دولاراً.

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وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 23.81 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.9 % إلى 915.19 دولاراً. وصعد البلاديوم 0.6 % إلى 975.20 دولار اً للأوقية.

 

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8 ديسمبر 2023 - 1:28 مساءً
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