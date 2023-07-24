استقرار أسعار الذهب

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استقرت أسعار الذهب اليوم، في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماعًا سيعقده هذا الأسبوع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وقد يشير خلاله إلى عزمه التوقف عن رفع أسعار الفائدة في شهر يوليو.

وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1960.01 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 05:36 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 في المئة، ليصل سعره إلى 1961.80 دولارًا للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، مسجلا 24.6 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 960.78 دولارًا والبلاديوم بنفس النسبة مسجلًا 1289.51 دولارًا.