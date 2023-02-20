استقرار أسعار النفط بعد تراجعها الأسبوع الماضي

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استقرت أسعار النفط دون تغيير يذكر في بداية التعاملات الآسيوية اليوم بعد أن تراجعت دولارين للبرميل عند الإغلاق يوم الجمعة في الوقت الذي أدت فيه زيادة الإمدادات في الولايات المتحدة وتوقعات زيادة أسعار الفائدة إلى الحد من التفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين. وهبط خام برنت تسعة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 82.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:51 بتوقيت جرينتش.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مارس 76.40 دولار للبرميل مرتفعا ستة سنتات. وانخفضت تعاقدات أبريل تسعة سنتات إلى 76.46 دولار بحسب رويترز.

وانخفض خاما برنت وغرب تكساس عند الإغلاق الأسبوع الماضي بنحو أربعة في المائة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين.