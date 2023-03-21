استقرار أسعار النفط مع تهدئة صفقة كريدي سويس مخاوف الطلب

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استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن هبطت في وقت مبكر من الجلسة السابقة بفعل مخاوف المستثمرين من أن مشكلات القطاع المصرفي الأخيرة ستؤثر على الاقتصاد العالمي وتحد من الطلب على الخام.

وبحسب “رويترز”، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو إلى 73.84 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 67.73 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة دولارات للبرميل قبل أن يغلقا على ارتفاع.

جاء الارتفاع الطفيف في الأسعار اليوم بعد صفقة تاريخية وافق بموجبها “يو بي إس”، أكبر بنك في سويسرا، على شراء منافسه الأصغر كريدي سويس في محاولة لإنقاذه. بعد الإعلان عن الاتفاق، أشارت البنوك المركزية الكبرى، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلى أنها ستعزز سيولة السوق وتدعم البنوك الأخرى.

في غضون ذلك، قال مسؤولون من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إنه من غير المرجح أن تراجع المجموعة السقف المفروض على سعر النفط الروسي والبالغ 60 دولارا مثلما هو مخطط. وقال المسؤولون إن المفوضية الأوروبية أبلغت سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع بعدم وجود رغبة ملحة بين المجموعة لإجراء مراجعة فورية.

ومن المقرر أن تعقد أوبك+، اجتماعا في الثالث من أبريل. واتفقت المجموعة في أكتوبر على خفض أهداف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.