استقرار أسعار النفط.. وخام “برنت” عند 75 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط استقرارا ملحوظا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت بنحو سنت واحد إلى 75.29 دولار للبرميل.

كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنحو سنت واحد إلى 71.35 دولار، بحسب بيانات “رويترز”.

وبدأت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة في الانحسار بعد أن تسببت في هبوط الأسعار على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وأدت المخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم إلى انخفاض خام برنت 5.3 بالمئة الأسبوع الماضي.