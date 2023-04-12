استقرار أسعار النفط.. وخام “برنت” يُسجل 85 دولارا للبرميل

المناطق_متابعات

شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، استقرارا خلال تعاملاتها الصباحية المبكرة، بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية وهو ما عوض تأثير المخاوف من شح الإمدادات قبيل تخفيضات إنتاج دول منظمة أوبك.

وارتفع خام برنت 5 سنتات ما يعادل نسبة 0.06% إلى 85.66 دولار للبرميل ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات ما يعادل نسبة 0.04% إلى 81.56 دولار للبرميل.

وقالت مصادر إن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل، مقارنة مع توقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض قدره 600 ألف برميل.