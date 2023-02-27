استقرار أسعار النفط.. وخام “برنت” يُسجل 83 دولاراً للبرميل

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استقرت أسعار النفط خلال تعاملاتها الصباحية اليوم الإثنين، مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية، حيث واصلت روسيا خططها لخفض إنتاجها على نحو أكبر لدعم الأسعار.