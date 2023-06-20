استمتعي بشراء صندل نسائي مميز مع كود خصم سيفي VS82 واستفيدي من الخصومات الجبارة على المناطق

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1- صندل نسائي فيرو مودا جلد بكعب عريض

تألقي كنجمات السينما واحصلي على أرخص صندل نسائي على الإطلاق من أشهر البراندات العالمية، واستفيدي من جميع خصومات سيفي المميزة، وأهم ما يميز هذا المنتج هو انه مصنوع من الجلد الشمواه الأصلي والناعم، ونعل داخلي مبطن ببطانة رقيقة ليعطي قدميك مزيد من الراحة، وللصندل إبزيم لإحكام الغلق، وكعب عريض ومرتفع، متوافر من هذا المنتج جميع المقاسات يمكنك ارتدائها مع موديلات فساتين الحوامل المختلفة.

اسم المنتج: صندل نسائي فيرو مودا جلد بكعب عريض.

الألوان: الأسود.

نوع المنتج: أحذية نسائية.

العلامة التجارية: فيرو مودا – سيفي

السعر: 250 ريال سعودي

يمكنك شراء هذا المنتج من هنا بأقل الأسعار مع خصومات وتخفيضات تصل إلى أكثر من 40% عند حصولك على كود خصم سيفي من موقع المناطق.

أيضاً يمكنك شراء أحدث الأجهزة الكهربائية المنزلية الإيطالية بأرخص الأسعار ومستلزمات المنزل ومعدات المطبخ بأقل الأسعار وذلك عند نسخك كود خصم سيتروس من موقع المناطق.

2- صندل بناتي فيتفلوب

استعيدي طفولتك البريئة واحصلي على هذا المنتج صندل بناتي بأقل الأسعار واستمتعي مع خصم سيفي المغري، وأهم ما يميز هذا المنتج أنه، مصنوع من الجلد الصناعي، وبطانة رقيقة لراحة قدميك، ونعل مريح للغاية، متوافر منه جميع المقاسات.

اسم المنتج: صندل بناتي فيتفلوب.

الألوان: بينك.

نوع المنتج: أحذية نسائية.

العلامة التجارية: فيتفلوب – سيفي

السعر: 274 ريال سعودي

يمكنك الحصول على هذا المنتج من هنا بأقل الأسعار مع خصومات وتخفيضات تصل لأكثر من 30% وذلك عند حصولك على كود خصم sivvi من موقع المناطق.

كذلك احصلي على خصومات وتخفيضات لا حصر لها تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 70% وذلك عند حصولك على كود خصم جاب من موقع المناطق.

3- صندل سكيتشرز جو ووك فليكس

اشعري بالراحة وحرية الحركة والمرونة عند شرائك صندل سكيتشرز بأرخص الأسعار عند حصولك على كود سيفي، وأهم ما يميز هذا المنتج أنه مصنوع من نسيج مطاطي سهل التمدد والمرونة، بطانة طبي، وكعب فلات مرن وطبي، متوافر من هذا المنتج جميع المقاسات.

اسم المنتج: صندل سكيتشرز جو ووك فليكس.

الألوان: الأسود.

نوع المنتج: أحذية نسائية.

العلامة التجارية: جو ووك فليكس.

السعر: 196 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على هذا المنتج من هنا بأرخص سعر مع خصومات وتخفيضات تصل لأكثر من 30% وذلك عند حصولك على كوبون خصم سيفي من موقع المناطق.

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4- صندل شفاف الدو

كوني متألقة على الدوام واحصلي على أشيك صندل شفاف ولا تبالي بشأن الأسعار فإن كوبون سيفي المميز حل هذه المشكلة، وأهم ما يميز هذا المنتج أنه الجزء العلوي مصنوع من مادة صناعية مزينة ومرصع بأحجار الزينة الجملة، سهل الارتداء وبدون رباط، نعل داخلي مبطن ببطانة خفيفة لتعطي راحة لقدميك، ونعل مطاطي، متوافر منه جميع المقاسات.

اسم المنتج: صندل شفاف الدو.

الألوان: بيج – الأسود – الفضي.

نوع المنتج: أحذية نسائية.

العلامة التجارية: الدو – سيفي.

السعر: 186 ريال سعودي.

يمكنك شراء هذا المنتج من هنا واحصلي على خصم يصل لأكثر من 30% وذلك عند حصولك على كود خصم سيفي اول طلب من موقع المناطق.

كما يمكنك الحصول على أرقى وأشيك الملابس من مختلف أنواعها بخصومات وتخفيضات تتجاوز في بعض الاحيان 60% وذلك عند حصولك على كود خصم 6 ستريت من موقع المناطق.

5- صندل نسائي الدو كعب عالي بدون رباط

احصلي على مظهر ساحر ومتألق من أفضل صندل نسائي صمم خصيصاً للمناسبات والسهرات المميزة، يمكنك شرائه بأرخص الأسعار عند حصولك على كود خصم سيفي قوي، واهم ما يميز هذا المنتج المميز أن الجزء العلوي مصنوع من جلد صناعي خفيف الوزن ومتين، حزام مطاطي لسهولة الخلع واللبس، مقدمة مربعة، وسادة قدم مبطنة لمزيد من الراحة، وكعب عالي، ونعل سفلي مبطن ومريح يوفر لكي الثبات، متوافر من هذا المنتج جميع المقاسات.

اسم المنتج: صندل نسائي الدو كعب عالي بدون رباط.

الألوان: الأسود.

نوع المنتج: أحذية نسائية.

العلامة التجارية: الدو – سيفي

السعر: 235 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على هذا المنتج من هنا ولا تتردي في الحصول على كود خصم سافي من موقع المناطق لكي تحصلي على خصم يصل لأكثر من 40%.

6- صندل طبي نسائي سكيتشرز أرش فيت

احصلي على صندل طبي نسائي مريح للغاية بأرخص سعر على الإطلاق واستفيدي من جميع خصومات سيفي الرائعة والمغرية، وأهم ما يميز هذا المنتج أنه مصنوع من نسيج مطاطي مرن، وبطانة طبية مريحة لراحة قدميك، ونعل مطاطي مرن، سهل الارتداء والخلع، متوافر من هذا المنتج جميع المقاسات.

اسم المنتج: صندل طبي نسائي سكيتشرز أرش فيت

الألوان: الأسود

نوع المنتج: أحذية نسائية

العلامة التجارية: أرش فيت

السعر: 319 ريال سعودي

يمكنك شراء هذا المنتج من هنا بأقل الأسعار على الإطلاق واحصل خصم سيفي من موقع المناطق على هذا المنتج والذي يصل لأكثر من 30% عند شرائك له.

وبعد، فإن كود خصم سيفي من موقع المناطق الرائع يقدم لكِ خصومات وتخفيضات هائلة على جميع مشترياتك من أشيك وأفخم الملابس بالإضافة إلى صندل نسائي مميز، لا تتردي في الحصول على أكواد وكوبونات الخصم المميزة واستفيدي من أقوى عروض الضخمة لمتجر سيفي السعودية.