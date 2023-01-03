استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء بعدد من المناطق

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قررت الإدارة العامة للتعليم في عدد من مناطق المملكة استمرار الدارسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، يوم غد (الأربعاء)، وذلك بسبب الحالة المطرية التي تشهدها.

واتخذت إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل، ومحافظات الطائف وجدة والمهد، ورابغ، والحناكية، وخليص قرار تعليق الدراسة الحضورية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

كما اتخذت جامعة جدة، قرارًا باستمرار تعليق الدراسة حضوريًا بمقراتها وفروعها وستكون الدراسة عن بعد لجميع الطلبة، وعلى موظفي الجامعة الدوام حضورياً إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة التعليمية.

بدورها أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث استمرار الدراسة -عن بُعد- عبر منصة مدرستي غدٍ الأربعاء بجميع مدارس “البنين والبنات” بمحافظتي الليث وأضم.

وأعلنت أيضًا تعليم القصيم ومكاتب التعليم التابعة عن استمرار الدراسة عن بُعد- عبر منصة مدرستي غدٍ الأربعاء، وهو ما أعلنته أيضاً جامعة القصيم.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم باستمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات القادمة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والرياض والقصيم.