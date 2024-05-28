استمرار القصف الإسرائيلي يوقف مستشفى الكويت في رفح عن الخدمة

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أعلنت إدارة مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم, عن خروج المستشفى عن العمل، مع اقتراب دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي من بوابات المستشفى، وعدم قدرة الجرحى والمرضى من الوصول إليها بسبب كثافة القصف الإسرائيلي، وبخروج المستشفى الكويتي عن الخدمة تنهار بذلك الخدمات الطبية في آخر مستشفى بقي يعمل في المدينة منذ بداية الاجتياح البرّي.

في سياق متصل، سُمع الليلة دوي انفجارات على مقربة من معبر رفح البري، تزامن ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف للمنطقة.