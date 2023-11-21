استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة وخاصة الشمالية الأيام القادمة والصغرى تقترب من 5 درجات مئوية في بعض المناطق

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يتزايد تأثر المملكة يوم الثلاثاء بالكتلة الهوائية الباردة نسبيًّا؛ بحيث توالي درجات الحرارة انخفاضها في مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم) وصولًا لشمال منطقة الرياض وحفر الباطن، وتكون درجات الحرارة حول 18- 22 درجة مئوية في هذه المناطق مع أجواء لطيفة بوجه عام.