استمرار توافد الدفعة الثانية من ضيوف خادم الحرمين الشريفين لبرنامج العمرة والزيارة إلى المدينة المنورة

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واصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة لعام 2024م ، اليوم ، توافدهم إلى المدينة المنورة ضمن المستضافين من الدفعة الثانية للبرنامج، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وتضم الدفعة الثانية 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، هي: البوسنة والهرسك، ألبانيا، كوسوفو، مقدونيا، كرواتيا، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، اليونان، بلغاريا، رومانيا، بولندا، بريطانيا، البرازيل، والأرجنتين.

وقد أعدت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، برنامجاً ثرياً منوعاً للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة، كزيارة مسجد قباء والمواقع التاريخية والثقافية في المدينة المنورة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وقد تضافرت جهود اللجان العاملة في البرنامج لتقديم أرقى الخدمات الضيوف، بمتابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.