استمرار توافد ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة استعداداً لأداء مناسك الحج لعام 1444هـ

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يواصل ضيوف الرحمن توافدهم على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، استعداداً لأداء مناسك الحج لعام 1444هـ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات أسهمت في تيسير إنها إجراءات الاستقبال والتفويج إلى مكة المكرمة في وقت قياسي ، وذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل ما يحظى به ضيوف الرحمن من اهتمام – القيادة الرشيدة – حفظهما الله لخدمة ضيوف الرحمن، عبر تسخير جميع الإمكانات التقنية والفنية والكوادر البشرية.

وتجولت وكالة الأنباء السعودية بصالات الرحلات القادمة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ لرصد استمرار توافد رحلات الحجاج القادمة، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن والتسهيلات والخدمات المقدمة لهم لحظة وصولهم.

وسخرت شركةُ مطاراتِ جدة إمكاناتها كافة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، من خلال مجموعة من الخدمات في مقدمتها توفير الكوادر البشرية اللازمة لخدمة الحجاج على أكمل وجه، حيث تعملُ غرفةُ العمليات المشتركة على إدارة العمليات التشغيلية داخل المطار، في إطار الجهود المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1444هـ .

كما التقت “واس” بعدد من ضيوف الرحمن لحظة وصولهم إلى أرض المطار، معبرين عن خالص امتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على الخدمات والتسهيلات والاهتمام المُقدمة، مبدين سعادتهم الغامرة لتمكينهم من أداء فريضة حج هذا العام بتطبيق أعلى وأدق الإجراءات التي أسهمت في إنهاء إجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة.

وأشاد حجاج بيت الله الحرام بالخدمات المميزة المقدمة لهم لحظة وصولهم، وما لمسوه من حسن استقبال وكرم ضيافة وخدمات وتسهيلات، منوهين بما شاهدوه من مشروعات ضخمة أسهمت بعد توفيق الله في سرعة إنهاء إجراءاتهم، والحرص على إنجازها لضمان وصولهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، معربين عن شكرهم لجميع الجهات العاملة والمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن على ما يقدمونه من جهود تنظيمية لتمكنهم من إكمال رحلة الحج بسلام أمنيين.