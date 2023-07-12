استمر لـ 3 ساعات.. لقاء جمع الرئيس الروسي مع قائد فاغنر بعد التمرد.. إليك القصة

نشرت قناة “العربية” فيديوجرف، حول لقاء جمع كلا من الرئيس الروسي وقائد مجموعة “فاغنر”.

وذكرت أنه بعد بعد محاولة التمرد الفاشلة التي قامت بها مجموعة فاغنر، ومن ثم نفيها إلى بيلاروسيا، فإن لقاء لجمع كلا من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، وقائد مجموعة “فاغنر” المسلحة.

وبينت أن اللقاء ضم مجموعة من الأشخاص، حيث اقترحوا على الرئيس الروسي بقاء قائد مجموعة فاغنر في روسيا.

وأفادت بأن اللقاء أتى بعد 3 أيام فقط من محاولة التمرد الفاشلة، واستمر لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

وأضافت أنه على الرغم من وصف الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” مجموعة فاغنر بالخونة، إلا أنه لا يريد القضاء عليهم بسبب الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها مقاتلوا هذه المجموعة.