استُخدمت أول مرة في الحرب العالمية الثانية.. تعرف على القنابل الزلزالية التي يستخدمها الاحتلال في حربه على قطاع غزة

أكدت وسائل إعلام أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم القنابل الزلزالية في حربها على قطاع غزة، والتي استخدمت لأول مرة في الحرب العالمية الثانية.

وذكرت أن هذه القنابل اخترعها مهندس الطيران البريطاني “بازنز واليس”، بهدف اختراق الأهداف الألمانية شديدة التحصين.

وأوضحت أن هذه القنابل تختلف عن القنابل المعتادة التي تنفجر عادة فوق السطح، إذ تلقى من ارتفاعات شاهقة نحو الأرض وبسرعة الصوت لتخترق السطح بعمق يصل إلى 30 مترا تم تنفجر، ما يتسبب بموجات قوية وصدمات اهتزازية شديدة.

وأشارت إلى أن وزن القنبلة الواحدة يصل إلى 10 أطنان وتحتاج إلى طائرات معينة لحملها.

وبينت أن إسرائيل استخدمتها في عدوانها الحالي على قطاع غزة، بهدف تدمير شبكة الأنفاق لدى المقاومة الفلسطينية، لكن محللون استبعدوا نجاحها بسبب عجزها عن فعل ذلك على مدار السنوات الماضية.