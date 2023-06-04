اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في دارفور تخلف 25 قتيلا

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تتواصل الحرب الطاحنة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دون أي أفق للتسوية بعد فشل الطرفين في الالتزام بوقف إطلاق النار وتوقف مباحثات جدة.

وأفادت مصادر “العربية” أن اشتباكات دارت السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شمالي دارفور أدت إلى مقتل 25 شخصا.

وكشفت مصادر عن وجود عدد من القناصة في المدينة وسط أبناء عن نية جماعات مسلحة السيطرة على مدينة الجنينة في إقليم دارفور.

وبالتزامن، أشار مصادر سوادنية إلى معدل وفاة شخصين إلى 3 يوميا في مدينة الجنينة غرب ولاية دافور بسبب انهيار القطاع الصحي والأوضاع الانسانية الصعبة.