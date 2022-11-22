اشتباك ميسي والبليهي.. الكشف عن كواليس جديدة لأول مرة

كشف النجم الدولي علي البليهي، نجم المنتخب السعودي ودفاع نادي الهلال ، عن “كلمـــــاته” للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، خلال المباراة التي فاز بها الأخضر ضمن الجولة الأولـى من دور المجموعات لكأس العالم “قطر 2022”.

واعترف البليهي في تصريح صحفي عقب مباراة السعودية والأرجنتــــــين بأنه “تعمد” استـــفزاز ميسي، وذكر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ومنتخب الأخضر: “نعم .. قلت لميسي لن تفوز ولن تفوز”.

إلى جانب هذه التصرفات التي يقوم بها، فقد استمر أسلوب الحرب النفسية، التي تستهدف نجم الفريق المنافس الذي يتبعه اللاعب، وااللافت أن الكاميرات التقطته وكان متوجها إلى ميسي بعد الهدف الثاني للسعودية في مرمى الأرجنتين وسط تدخل عدد من النجوم المنتخبين.