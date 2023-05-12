اشتري قلاية هوائية من نون ووفري نقودك مع خصم يصل لأكثر من 40%

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1- مقلاة هوائية إيست بشاشة رقمية

يوفر الموقع قلايات هوائية تتميز بأنها تقوم بقلي جميع الأطعمة بطريقة صحية دون إضافة أي نقطة زيت واحدة التي تعمل بتقنية الهواء الساخن بقوة 1400 وات وذلك لإعداد طعام صحي لكي ولأسرتك، ويمتاز هذا المنتج بأن له شاشة رقمية من نوع LCD مع سعة للوعاء تبلغ 3.2 لتر والذي يمكن غسله بسهولة، كما أنها مزودة بمؤقت يفصل بشكل تلقائي عند ضبطه، احصلي على هذا المنتج من هنا الأن بأقل الأسعار فور حصولك على كود خصم نون السعودية من موقع المناطق واستمتعي بخصم يصل لأكثر من 60%.

اسم المنتج: مقلاة هوائية إيست بشاشة رقمية.

اللون: الأسود – الرمادي – الأبيض.

نوع المنتج: جهاز كهربائي للمطبخ.

العلامة التجارية: إيست.

السعر: 139 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على خصومات وتخفيضات هائلة على أكبر تشكيلة لدينا من الملابس الكاجوال والرسمية التي تتماشى مع إطلالاتك الساحرة عند حصولك على كود خصم سيفي من موقع المناطق فوراً.

2- مقلاة هوائية نيكاي

يُعتبر سعر القلاية الهوائية هذه الأرخص والأفضل بين سائر القلايات الهوائية الأخرى، كما يتمتع هذا المنتج بالعديد من المميزات الرائعة ولعل أبرزها سعة الوعاء التي تبلغ 3 لتر، ومع تقنية تسوية الطعام بالهواء الساخن بقوة تصل إلى 1300 وات، ومؤقت يمكن ضبطه لتسوية الطعام ويفصل بشكل تلقائي، مع برامج لطهو الطعام يمكن التحكم بها عبر القرص الدائري الموجود بالجهاز، لا تتردي في الحصول على هذا المنتج من هنا بأقل الأسعار وذلك عند نسخك كوبون خصم نون من موقع المناطق الذي يمنحك خصم يصل إلى 70% عند شرائك إياه.

اسم المنتج: مقلاة هوائية نيكاي.

اللون: أسود.

نوع المنتج: جهاز كهربائي للمطبخ.

العلامة التجارية: نيكاي.

السعر: 119 ريال سعودي.

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3- قلاية هوائية كهربائية ألسيف إليك

احصلي على افضل قلايه هوائيه الأن بأرخص الأسعار عبر تفعيلك كبون نون من موقع المناطق، ومن بين مميزات هذا المنتج أنه مزود بشاشة ديجتال من نوع LCD يمكنك التحكم من خلال ببرامج إعداد الطعام للمقلاة الهوائية، هذا بالإضافة يمكنك ضبط المؤقت ودرجات الحرارة اللازمة لتسوية الطعام بشكل جيد، كما أن الجهاز يعمل بقوة 1800 وات، وتبلغ سعة الوعاء 9 لتر غير قابلة للالتصاق الأطعمة بها، وغيرها من المزايا الاخرى، يمكنك الحصول على هذا المنتج من هنا واستمتعي بخصم يصل لأكثر من 70% عند شرائك له.

اسم المنتج: مقلاة هوائية كهربائية ألسيف إليك.

اللون: الأسود.

نوع المنتج: جهاز كهربائي للمطبخ.

العلامة التجارية: ألسيف إليك.

السعر: 329 ريال سعودي.

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4- افضل قلاية هوائية فيليبس إيسينشال إكس إل

نقدم لكي سيدتي أحسن قلاية هوائية بين أشهر البراندات العالمية، براند فيليبس، حيث يمتاز سعر القلاية الهوائية بأنه في المتناول، كما تتعد مزايا الجهاز ولعل أبرزها أن قوة الجهاز تصل إلى 2000 وات، مع وعاء تبلغ سعته حوالي 6.2 لتر، بالإضافة إلى عدة برامج لتسوية وطهي الطعام مع تعيين وضبط درجة الحرارة بالطريقة التي تناسبك، وشاشة ديجتال لسهولة التحكم وغيرها من المزايا الكثير، احصلي على هذا المنتج من هنا بأرخص الأسعار ولا تنسي الحصول على كودات خصم نون من موقع المناطق لكي تحصلي على خصومات وتخفيضات مذهلة على كل منتج تشتريه من المتجر.

اسم المنتج: مقلاة هوائية فيليبس إيسينشال إكس إل.

اللون: الأسود.

نوع المنتج: جهاز كهربائي للمطبخ.

العلامة التجارية: فيليبس.

السعر: 599 ريال سعودي.

كما يقدم لكي متجر اتش اند ام السعودية مجموعة لا حصر لها من العروض والخصومات على جميع الملابس الشيك بأرخص الأسعار، احصلي عليها الأن مع كود خصم اتش اند ام من موقع المناطق وتمتعي بخصم يتجاوز 50% على كافة مشترياتك.

5- مقلاة هوائية بلاك اند ديكر بفرن وشواية

تتعد وظائف هذه مقلاة هوائية لتحصلي على نتائج مبهرة فور شرائك لها عبر خصومات نون المتنوعة على جميع منتجاتنا، وأهم ما يميز هذا المنتج التحكم في درجات الحرارة بشكل سلسل مع شاشة ديجتال تبدأ من 80 حتى 200 درجة، ومؤقت يمكن ضبطه لمدة 90 دقيقة، مع برامج متعددة لطهي الطعام، بالإضافة إلى فرن وشواية، يمكنك شراء هذا المنتج من هنا بأرخص الأسعار وذلك عند حصولك على كوبون خصم نون من موقع المناطق.

اسم المنتج: مقلاة هوائية بلاك اند ديكر بفرن وشواية.

اللون: الرمادي.

نوع المنتج: جهاز كهربائي للمطبخ.

العلامة التجارية: بلاك اند ديكر.

السعر: 579 ريال سعودي.

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6- قلاية هوائية سوناشي

وفري نقودك مع أضخم العروض على جميع قلايات هوائية بأسعار لا مثيل لها، ولهذا المنتج العديد من المزايا لعل أبرزها سعره الرخيص بالإضافة إلى التخفيضات والخصومات التي سوف تحصلين عليها البالغة أكثر من 60% فور اقتنائك كود خصم نون من موقع المناطق، وسعة وعاء تبلغ 4.2 لتر، وشاشة ديجتال لسهولة التحكم، وقوة تبلغ 1400 وات، مع برامج إعداد وطهي الطعام، ومؤقت لسرة طهي الطعام، احصلي على هذا المنتج من هنا بأقل الأسعار فور حصولك على كوبون نون من موقع المناطق.

اسم المنتج: مقلاة هوائية سوناشي.

اللون: أسود.

نوع المنتج: جهاز كهربائي للمطبخ.

العلامة التجارية: سوناشي.

السعر: 229 ريال سعودي.

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