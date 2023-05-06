اشتهر بمغامراته.. «هانى الزهراني» مصور وضع بصمة مختلفة في عالم التصوير (فيديو)

توفي المصور السعودي هاني الزهراني خلال قيامه بتصوير أحد الأعمال الفنية بمنحدر وعر في جبال السودة بأبها، إثر سقوطه من أعالي الجبال الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى 3.133 مترا.

وقد تميز الزهراني بالتقاطاته الفريدة، وبالدقة المتناهية في اختيار زوايا التصوير، وسط الطبيعة الساحرة والتضاريس الوعرة، بالإضافة إلى اهتمامه بتصوير أحداث مفعمة بالحماس والإثارة.

وأثارت وفاة الزهراني تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حزنا على فراقه.