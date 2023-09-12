اصطدام مروع لسيارة ببرج كهرباء ووفاة 3 طلاب بالجوف

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تداول مستخدمو منصة إكس مقطع فيديو يوثق حادث اصطدام مروع لسيارة ببرج كهرباء على أحد الطرق بمنطقة الجوف.

وأفاد متداولو المقطع بأن الحادث نتج عنه وفاة 3 طلاب في الكلية التقنية بالجوف بينما أصيب آخر.

وأظهر مقطع الفيديو اصطدام السيارة ببرج الكهرباء الذي سقط على الأرض بسبب قوة الاصطدام، حيث تحطمت السيارة بالكامل، بعدما التصقت بفتحات برج الكهرباء، وتناثرت أجزاء منها في المنطقة المحيطة، إذ كانت تشبه كومة من الحديد.

فيما نعت جامعة الجوف الضحايا عبر منصة التواصل الاجتماعي “X” بقولها: ببالغ الحزن والأسى، ينعى رئيس ومنسوبو ‫جامعة الجوف‬ طلاب الجامعة: ‏”حسين بن عيسى الرويلي، ‏سيف بن عائض الفهيقي، ‏عبدالعزيز بن محمد الرويلي”‏.