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اعتدال: إزالة أكثر من 7 ملايين محتوى وإغلاق 2450 قناة متطرفة في «تليجرام»

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 3 أكتوبر 2022 - 12:30 مساءً

نجح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” في إزالة أكثر من 7 ملايين محتوى متطرف من قنوات تابعة لثلاثة تنظيمات إرهابية.

إزالة مجتوى الفيديوهات المتطرفة عبر تطبيق اعتدال

ونشر التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على “تويتر: أن إجمالي ما تم إزالته من محتوى عبر تطبيق تليغرام بلغ أكثر من 5269078 محتوى متطرف، من 2450 قناة لثلاثة تنظيمات إرهابية.

تابعت: أن القنوات التنظيمية الإرهابية الثلاثة تمثلت في:

  •  قناة تحرير الشام بإجمالي 3012489 محتوى
  • قناة تنظيم القاعدة الإرهابي بإجمالي 1168447 محتوى
  •  قناة تنظيم داعش الإرهابي بإجمالي 1088142 محتوى

وأوضحت أن ما تم إزالته من محتى متطرف خلال الـ6 أشهر و24 يوم الماضية تجاوز الـ 7مليون محتوى.

 

اعتدال: إزالة 5 ملايين محتوى وإغلاق 2450 قناة متطرفة في «تليجرام»

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 3 أكتوبر 2022 - 12:30 مساءً
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mahmoud elmahdy

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