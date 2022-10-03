اعتدال: إزالة أكثر من 7 ملايين محتوى وإغلاق 2450 قناة متطرفة في «تليجرام»

نجح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” في إزالة أكثر من 7 ملايين محتوى متطرف من قنوات تابعة لثلاثة تنظيمات إرهابية.

إزالة مجتوى الفيديوهات المتطرفة عبر تطبيق اعتدال

ونشر التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على “تويتر: أن إجمالي ما تم إزالته من محتوى عبر تطبيق تليغرام بلغ أكثر من 5269078 محتوى متطرف، من 2450 قناة لثلاثة تنظيمات إرهابية.

تابعت: أن القنوات التنظيمية الإرهابية الثلاثة تمثلت في:

قناة تحرير الشام بإجمالي 3012489 محتوى

قناة تنظيم القاعدة الإرهابي بإجمالي 1168447 محتوى

قناة تنظيم داعش الإرهابي بإجمالي 1088142 محتوى

وأوضحت أن ما تم إزالته من محتى متطرف خلال الـ6 أشهر و24 يوم الماضية تجاوز الـ 7مليون محتوى.

اعتدال: إزالة 5 ملايين محتوى وإغلاق 2450 قناة متطرفة في «تليجرام»