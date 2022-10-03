اعتدال: إزالة أكثر من 7 ملايين محتوى وإغلاق 2450 قناة متطرفة في «تليجرام»

نجح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” في إزالة أكثر من 7 ملايين محتوى متطرف من قنوات تابعة لثلاثة تنظيمات إرهابية.
إزالة مجتوى الفيديوهات المتطرفة عبر تطبيق اعتدال
ونشر التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على “تويتر: أن إجمالي ما تم إزالته من محتوى عبر تطبيق تليغرام بلغ أكثر من 5269078 محتوى متطرف، من 2450 قناة لثلاثة تنظيمات إرهابية.
تابعت: أن القنوات التنظيمية الإرهابية الثلاثة تمثلت في:
- قناة تحرير الشام بإجمالي 3012489 محتوى
- قناة تنظيم القاعدة الإرهابي بإجمالي 1168447 محتوى
- قناة تنظيم داعش الإرهابي بإجمالي 1088142 محتوى
وأوضحت أن ما تم إزالته من محتى متطرف خلال الـ6 أشهر و24 يوم الماضية تجاوز الـ 7مليون محتوى.
اعتدال: إزالة 5 ملايين محتوى وإغلاق 2450 قناة متطرفة في «تليجرام»