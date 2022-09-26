اعترافات مثيرة لأول مرة لـ “طباخ بوتين” : ” لهذا السبب أسست قوات “فاغنر”

بعد نفيه لسنوات وجود علاقة تربطه بها، أقر رجل الأعمال الروسي المقرّب من الكرملين يفغيني بريغوجين أنه أسس مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية العام 2014 للقتال في أوكرانيا، واعترف بانتشار عناصر منها في إفريقيا وأميركا اللاتينية خصوصاً.

وفي منشور على حسابات شركته “كونكورد” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد بريغوجين اليوم الاثنين أنه أسس هذه المجموعة لإرسال مقاتلين مؤهلين إلى منطقة دونباس الأوكرانية في 2014.

كما اعتبر أنه “منذ تلك اللحظة في الأول من مايو 2014 ولدت مجموعة وطنيين اتخذت اسم مجموعة كتيبة فاغنر التكتيكية”، بحسب “فرانس برس”.

وبدأ مشوار بريغوجين مع الكرملين، عندما أطلق سراحه من سجن سوفيتي في عام 1990 حيث ذهب للعمل كبائع نقانق.

لكن سرعان ما بدأ رجل الأعمال الناشئ الذي قضى تسع سنوات في الاحتيال في الارتقاء في عالم فن الطهي، وفق تقرير سابق لصحيفة “ذا ديلي بيست” البريطانية نشر في عام 2020.

وأصبح لاحقاً مديراً لسلسلة من متاجر البقالة في سانت بطرسبرغ، مسقط رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم توسع في النهاية ليشمل أعمال المطاعم.

وسرعان ما أصبح بريغوجين يقدم الطعام لمآدب الكرملين وحفلة عيد ميلاد بوتين عام 2003، مما أكسبه لقب “طاهي بوتين”، بحسب تقرير سابق لصحيفة “ذا غارديان”.

في موازاة ذلك، أسس أيضا وكالة أبحاث الإنترنت الروسية سيئة السمعة، “troll farm” التي أدرجتها هيئة محلفين أميركية كبرى ضمن الجهات المتهمة بالتدخل في انتخابات 2016.

ومؤخراً عاد اسم بريغوجين ومجموعة الفاغنر إلى الواجهة مجدداً بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير/شباط الماضي، وانتشار مقاطع مصورة لمقاتلين من المجموعة هناك ذهبوا دعماً للقوات الروسية.